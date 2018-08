Kees Bierens opnieuw VVD-lijsttrekker

Bliksemin­slag 's-Heerenhoek: 'Ik werd met stoel en al omver geblazen'

14:21 'S-HEERENHOEK - Een blikseminslag, vorige week vrijdag in zorgcomplex Theresiahof in 's-Heerenhoek, heeft voor flinke schade gezorgd. De bewoners zitten sindsdien zonder lift. En een aantal met de schrik nog in hun lijf.