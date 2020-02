Kazernesoap: Kamer eist uitleg van Barbara Visser

Peter de Hoop uit Burgh-Haamste­de gaat niet op de trekker naar Den Haag, maar wil dat iedereen voor de boeren bidt

19 februari BURGH-HAAMSTEDE Je kunt met een riek zwaaien. Winkels blokkeren. Of collectief oprukken per trekker richting Den Haag. Maar je kunt ook bidden. Voor de boeren. Dat werd gisteren door mensen in heel Nederland gedaan. Op initiatief van Peter de Hoop uit Burgh-Haamstede. Hij is man achter de actie Bid voor onze Boeren.