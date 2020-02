Katinka Polderman samen met zangeres in de Oostkerk

Hoe Koewacht vijf maanden na de bevrijding alsnog rouwde

18:31 KOEWACHT - Arthur Buys fietst van de voetbalclub naar huis door de Nieuwstraat in Koewacht. Het is zaterdag 24 februari 1945. Een flits, een enorme explosie. Koewacht wordt in het hart geraakt door een V2. De verwoesting in het dorp is enorm. Er vallen vier slachtoffers waaronder de 23-jarige Buys.