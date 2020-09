Kate: ‘Het is mooi om bij een gezin te horen’

JONG IN ZEELANDHoe is het om op te groeien in Zeeland? Waar houden jongeren zich mee bezig? We laten hen op deze plek aan het woord. Vandaag: Kate Seegers (13) uit Middelburg.

Jouw stad?

,,Middelburg is leuk, alles is dicht bij elkaar. Je kan snel van plek naar plek. Naar de bibliotheek of zwemmen in het Kanaal. Of naar de stad voor een frozen yoghurt bij de Jamin. Ik woon hier sinds 2015.”

Waar kom je vandaan

,,Ik ben geboren op 3 februari 2007 in Dordrecht. Drie dagen nadat ik geboren ben, ben ik bij ons gezin gekomen. Ik vind het mooi om bij een gezin te horen, ook al is het niet biologisch. Mijn moeder zegt altijd: ‘je bent niet geboren in mijn buik, maar in mijn hart.’ We hebben eerst met z’n allen in Zuid-Holland gewoond, in een dorpje.”

Wie is jullie gezin

,,In ons gezin heeft iedereen andere ouders. Een pleeggezin is een huis waar kinderen naar toe kunnen als hun biologische ouders of verzorgers niet meer voor hen kunnen zorgen. We hebben nu zes kinderen, soms tien.”

Dan hebben jullie vast een grote tafel

,,Een heel grote tafel. Aan de ene kant kunnen vijf stoelen, en daartegenover ook. Mijn vader en moeder zitten altijd aan het hoofd, zodat ze kinderen kunnen helpen.”

Hoe is het om pleegkind te zijn?

,,Toen ik klein was dacht ik er niet veel over na. Later kwam ik erachter dat het gek is om te begrijpen. Het is heel groot. Je denkt: ‘maar dit is toch mijn mama?’ Ik begreep het beter toen ik afspraakjes kreeg met mijn biologische moeder. Maar mijn ouders kennen heel mijn leven.”

En school?

,,Ik zit op de CSW Bestevaer in Vlissingen. Beeldend vind ik het leukst, daar mag je al je creatieve ideeën inbrengen. Met het pleeggezin doen we veel creatieve dingen. We hebben pas zelfportretten gemaakt. We hebben een heel grote knutselkast. Mijn moeder heeft goede plannen en mijn vader kan goed helpen. Mijn biologische moeder schildert ook.”

En je biologische vader?

Hij is onbekend. Mijn biologische moeder is wit, maar ik zie er buitenlands uit. Sinds ik jong was vroeg ik me af waarom ik er anders uitzie. Ik heb daarom vorig jaar een DNA-test gedaan. Ik heb het verteld in mijn klas, ik ben er heel open over. Uit de test bleek dat ik Somalisch bloed heb. En een beetje Nigeriaans, Scandinavisch en Noord-Europees. Ik heb daar gelijk dingen over opgezocht. De taal is heel moeilijk. Soms zie ik iemand in de stad en denk ik: die zijn ook Somalisch.”

En hobbies?

,,Sport, turnen bij MTV. En golfsurfen. Op een board heb je meer ruimte dan op de balk voor je evenwicht. Als je een wave kan pakken voel je je vrij, alsof je vliegt. Ik hou er ook van om met mijn beste vrienden zonsondergangen te bekijken bij het Kanaal.”

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.