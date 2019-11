Kat Timmy loopt in ijzeren strop in Ritthem: ‘Het draadje zat nog om zijn nek’

Boodschap­pen doen op zondag­avond? De keuze is reuze in Goes

26 november GOES - Nog even een vergeten boodschap halen op zondagavond? Of misschien wel gewoon de winkelwagen volladen? Wie dat wil, heeft keuze te over in Goes. Liefst vier Goese supermarkten openen nu op zondag ook 's avonds de deuren.