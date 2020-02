Karla Peijs: Visser had moeten aftreden, we zijn belazerd’

VLISSINGEN - Karla Peijs vindt dat staatssecretaris Barbara Visser donderdag had moeten aftreden. De oud-commissaris van de koningin van Zeeland zegt dat in de politieke podcast De Stemming van Vullings en Van der Wulp van de NOS. ,,Ik ben verdrietig en boos, we voelen ons belazerd.” Visser lag gisteren in de Tweede Kamer onder vuur in een debat over de marinierskazerne. Ze mag echter gewoon op haar post blijven.