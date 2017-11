Karla Peijs kandidaat voor CDA in Woerden

HARMELEN - Voormalig commissaris van de koningin Karla Peijs is lijstduwer voor het CDA in Woerden.

Peijs is sinds januari dit jaar terug in Harmelen, waar ze ook in de jaren zeventig tien jaar lang woonde. Harmelen was toen nog een zelfstandige gemeente en Peijs bekleedde er geruime tijd de functie van afdelingsvoorzitter van haar partij. Ook nu wil ze zich wel inzetten in de Woerdense kern Harmelen.

Een plek op de kieslijst van het CDA is een eervolle functie, vindt Peijs. ,,Ik doe het om mijn vertrouwen in het CDA uit te stralen. Ik denk niet dat ik in de raad wordt gekozen. Dan moet je echt honderden voorkeurstemmen krijgen. Dat zie ik niet gebeuren’’ Een wethouderschap sluit ze uit. ,,Daarvoor moet een jong iemand hebben, met een gezin, met tentakels in de gemeente.’’

Mocht ze toch zeer hoog uit de stembus komen bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart volgend jaar, gaat ze met het CDA in conclaaf. ,,Dat is inderdaad een principieel punt. Maar de kandidatenlijst is zeer zorgvuldig samengesteld. Jong/oud, de verschillende kernen van Woerden zijn evenwichtig aanwezig.’’

Ook op andere manieren wil ze zich inzetten voor Harmelen. ,,Ik ben benaderd voor het dorpshuis om het voorzitterschap op mij te nemen. Dat is een mooie functie. Harmelen heeft een prachtig dorpshuis gekregen, met verschillende functies daar in, zoals de bibliotheek.’’