Karla Peijs: Ik ga niet achter de geraniums zitten

Na een lange, drukke politieke loopbaan is Karla Peijs terug in Harmelen. Ze is er voorzitter geworden van het dorpshuis. Een flinke stap terug? ,,Integendeel, het dorpshuis is heel belangrijk voor de dorpsgemeenschap. En ik vind het heerlijk me er voor in te zetten.’’