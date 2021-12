Kappersprotest: ‘Als je niets doet, weet je dat er niets verandert’

Van Bolhuis is een van de - volgens de protestorganisatie - ruim 200 kappers in Nederland die donderdag een minidemonstratie in of voor hun eigen kapsalon houden. Hun eisen: een betere compensatie voor het gesloten houden van hun deuren in de lockdown óf gewoon weer open kunnen. Want dat laatste, dat kan prima volgens Van Bolhuis. ,,Wij kappers hebben bewezen dat wij veilig kunnen werken. Het is gebleken dat er zeer weinig besmettingen vanuit kapsalons zijn gekomen, dus het risico dat er iemand bij ons besmet raakt, is zeer laag. De kapsalons gesloten houden, vinden wij niet nodig.”