Kappers houden het niet lang meer vol: ‘Het is vijf voor twaalf’

Van der Bijl en andere kappers in het land laten donderdagavond de lichten in hun zaak aan. Ze vragen met de actie #lichtvoordathetuitgaat aandacht voor de financiële problemen waarin ze zich bevinden. Ze voelen zich in de steek gelaten door de politiek. ,,We zijn vanaf half december dicht. Dat zijn de drukste weken van het jaar. We hoopten in die periode in elk geval een klein beetje van de omzet goed te kunnen maken, maar dat werd ons ontnomen”, zegt Van der Bijl. ,,We kregen geen vergoeding, omdat we net niet genoeg omzetverlies hadden. Op de laatste dag voor de sluiting hebben we van half negen ’s ochtends tot twaalf uur ’s avonds gewerkt om de klanten nog te helpen. We werden dus gestraft omdat we keihard hebben gewerkt.”