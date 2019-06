Kapotte hoogwerker in westbuis richting Terneuzen levert 30 minuten vertraging op

De hoogwerker is blijven staan na de werkzaamheden die afgelopen nacht op het traject zijn uitgevoerd. ,,Het ding wilde met geen mogelijkheid meer van zijn plek gisteravond”, vertelt tunneldirecteur Harald Schoenmakers. ,,Rond 09.30, na de spits, sluiten we de westbuis af om de hoogwerker weg te kunnen halen. We hopen dan dat aan het einde van de ochtend alle problemen zijn opgelost. Het is vervelend voor de mensen die hier last van hebben, maar het is overmacht.”