Kapitein op vingers getikt voor vastlopen schip op Westerschelde

Door snel te reageren, kon de kapitein schade aan de 90 meter lange en 12 meter brede Schotsman voorkomen. Toch vindt het tuchtcollege dat hij als stuurman tekortgeschoten is in zijn verantwoordelijkheden. Hij had zeker moeten weten hoe diep het was toen hij met de Schotsman in de buurt van boei VH-2 voer, vond het college. Ook had de kapitein na het vastlopen de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) moeten inlichten, precies zoals was aangegeven door een medewerker van Rijkswaterstaat, die aan boord van de sleephopperzuiger was geweest. De schipper werd ook verweten dat hij bleef doorvaren met het schip zonder dat hij het ILT had geïnformeerd.