Kapellenaar verdacht van faciliteren cocaïne-invoer haven van Vlissingen

De verdachte, die medewerker is in de Vlissingse haven, werd op donderdag 18 november rond 7.00 uur aangehouden in de gemeente Kapelle waar hij ook woonachtig is. Aanleiding voor zijn aanhouding is dat de verdachte is geïdentificeerd als gebruiker van een Sky ECC-telefoon. Een Sky ECC-telefoon is een extra beveiligde smartphone, waarop een beveiligde chat-app staat. Alle communicatie is versleuteld. Via deze telefoon verstrekte de verdachte informatie aan een onbekende derde. De informatie die hij deelde is van groot belang voor de invoer van cocaïne via de haven van Vlissingen.