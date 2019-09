Kapelle groeit, Sluis krimpt tot 2050

Video | poll Rondje Veerse Meer fietsen populair als test Ride for the Roses: ‘De Zeeuwse dikke lucht is wel killing'

9 september Het ‘Rondje Veerse Meer’ is een begrip onder toerfietsers. Tientallen renners hebben de ronde van zo'n 55 kilometer op de teller staan als voorbereiding op de Ride for the Roses, die zondag plaatsvindt in Goes.