Kans op snel tolvrij maken Westerscheldetunnel lijkt verkeken, maar Zeeland geeft de moed nog niet op

column annemarie van de vreugde Ik wil niet praten over Keti Koti, maar luisteren

Op 1 juli herdenken en vieren we de afschaffing van de slavernij in Suriname en de Nederlandse Antillen in 1863: Keti Koti. Nou ja, ‘we’. Een aantal mensen in Zeeland heeft hier afgelopen vrijdag bij stil gestaan. Maar bij de meeste Zeeuwen zal er niet meteen een belletje gaan rinkelen bij de woorden Keti Koti.

6 juli