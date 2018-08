Kans op onweer na bloedhete zomerdag

VLISSINGEN - Vandaag wordt het nog bloedverzengend heet. Maar in de namiddag worden in Zeeland zware onweersbuien verwacht. Daarbij is lokaal kans op veel neerslag, hagel en windstoten tot 100 kilometer per uur.

Daarvoor waarschuwt Weeronline. Voordat het gaat onweren, nadert de hittegolf haar climax. Vandaag wordt bijzonder hete lucht vanuit Spanje naar ons land geblazen. De temperatuur stijgt naar circa 30 graden op de Wadden en 32 à 33 graden in de kustprovincies. In het midden en noordoosten komt de maximumtemperatuur uit op circa 34 graden. In het oosten, zuiden en Zeeuws-Vlaanderen wordt het bloedheet met 35 of 36 graden. In het oosten van Brabant en in de Achterhoek wordt het ruim 37 graden en in Noord-Limburg kan het zeer lokaal zelfs 38 graden worden.

Aan het eind van de middag trekken sluierwolken vanuit het zuidwesten het land in. Mogelijk begint het dan ook al in Zeeland te onweren. Vanavond neemt de kans op onweersbuien verder toe. Vanwege de hitte is er veel energie in de atmosfeer aanwezig en de buien kunnen dan ook zwaar uitpakken, aldus Weeronline.

De buien hebben een plaatselijk karakter en er is dan ook geen sprake van grootschalig onweer. Op veel plaatsen blijft het zelfs droog. De avond verloopt bijzonder warm met aan het eind van de avond regionaal nog temperaturen van 30 graden. Tijdens buien is het een graad of 24.