Kans op fatale woningbrand is in Zeeland het grootst

In het onderzoek is gekeken naar de afgelopen tien jaar. Landelijk kwamen van 2008 tot en met 2017 in totaal 437 mensen om het leven bij 404 woningbranden. In 110 gevallen ging het om moedwillige brandstichting.

Risico

De Brandweeracademie heeft ook het risico per gebied onderzocht. In Zeeland gaat het om 3,2 doden per één miljoen inwoners per jaar. Omgerekend komt dat neer op twaalf slachtoffers in tien jaar.

Van alle veiligheidsregio's is het risico in Zeeland het hoogst. Andere regio's waar de kans relatief groot is, zijn Amsterdam-Amstelland (2,8 doden per één miljoen inwoners per jaar), Limburg-Noord (2,7), Rotterdam-Rijnmond (2,6) en Limburg-Zuid.

De afgelopen tien jaar waren er fatale woningbranden in onder meer Vlissingen (2008), Philippine (2010), Graauw (2012), Sluiskil (2012), Kortgene (2013), Schoondijke (2014), Driewegen (2015) en Hansweert (2017). In augustus 2016 kwamen drie bewoners om het leven bij een brand in een zorgcentrum in Krabbendijke.

Andere landen

In vergelijking met andere landen is het risico in Nederland overigens relatief laag. Toch vindt Brandweer Nederland dat allerminst een reden om achterover te leunen.