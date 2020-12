Kans op dichte mist in Zeeland, KNMI geeft code geel af

Vier verdachten aangehou­den voor overvallen op tankstati­ons

29 december KRABBENDIJKE - De politie heeft vier verdachten aangehouden voor twee overvallen op een tankstation.Een van de overvallen vond plaats in Krabbendijke in de nacht van zaterdag 12 op zondag 13 september. De dader of daders verlieten daar zonder buit het tankstation.