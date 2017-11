Kankerverwekkend straalgrit gebruikt bij onderhoud Oosterscheldekering

Het gaat naast de kering om werkzaamheden aan bij het Noordzeekanaal in IJmuiden, de Goereese sluis bij Stellendam, de Leidingenbrug Kreekrak bij het Schelde-Rijnkanaal en de Nijkerkerkerbrug. De terreinen zijn inmiddels gesaneerd, meldt Rijkswaterstaat.

In totaal hebben ruim vijftig mensen gewerkt op de locaties op het moment dat er gestraald werd. Met hen is gesproken, zegt Joris Schouten van Rijkswaterstaat. Ook over de risico’s die zij lopen. Volgens instituut TNO die in opdracht van de Inspectie SZW (de voormalige Arbeidsinspectie, red) onderzoek heeft gedaan naar het asbestgrit, is sprake van de laagste risicoklasse, de zogenaamde risicoklasse 1.

Bij twee projecten, bij de Oosterscheldekering en de Leidingenbrug in het Schelde-Rijnkanaal, waren de stralers extra beschermd vanwege de aanwezigheid van koolteer, een potentieel gevaarlijke stof. Bij Stellendam en in IJmuiden werd in een dichte loods gestraald.

In de afgelopen vier maanden is op nog 27 projecten van Rijkswaterstaat gestraald, blijkt uit de inventarisatie die de dienst vandaag naar buiten brengt. Hier zijn volgens Rijkswaterstaat geen asbestdeeltjes gevonden.

Eurogrit

Woensdag werd bekend dat 594 bedrijven de afgelopen maanden hebben gewerkt met het vervuilde straalgrit van Eurogrit uit Dordrecht. Begin oktober werd bekend dat asbest zat in het straalgrit van deze leverancier. Het grit is gebruikt op 842 locaties om vuil en roest van staal te stralen. Dat is behalve bij de Rijkswaterstaat-projecten onder meer ook gebeurd op de Willemsbrug en De Hef in Rotterdam en op een booreiland in de Noordzee.