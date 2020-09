Kan die bruiloft van vrijdag nou wel of niet doorgaan?

Lang niet alles is duidelijk. Daar kwam ook Mirjam Bouwense uit Kapelle dinsdagochtend achter toen ze het landelijk informatienummer belde. Zij heeft een bruidsmodezaak, Verliefd Bruidscouture, en vroeg of een voor aanstaande vrijdag geplande bruiloft kan doorgaan. Want ja, in de horeca zijn dertig mensen toegestaan, maar gezelschappen mogen maar uit één huishouden of vier mensen bestaan. En is een bruiloft een evenement, want dan gelden weer andere regels. Kortom, ze wilde weten waar het bruidspaar aan toe is.