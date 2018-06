Kan dan alles bij Cøver at Sea? Ja, alles!

BROUWERDAM - Met de jaren is de programmering van Concert at Sea breder en diverser geworden, net als overigens – maar in mindere mate - de muziek van organisator Bløf. Die trend is ook waarneembaar in het programmaonderdeel waarmee Bløf traditioneel de vrijdag op het grote podium opent: Cøver at Sea.

Lagen de gekozen liedjes bij de eerste edities vooral in het verlengde van het eigen repertoire en de eigen smaak, tegenwoordig gaat het van suikerzoete pop tot grunge en agressieve hiphop. En dat met een stoet aan gastzangers.

Geike Arnaert excelleerde meteen met een kippenvelveroorzakende versie van ‘My favorite game’ van The Cardigans. Daarop volgde Ed Struijlaart met ‘Waiting for the world to change’ van John Mayer. Dat mag nog aardig traditioneel worden genoemd, maar wat te denken van ‘No diggity’ van Blackstreet en Dr Dre (met Benjamin Traudes als zanger/rapper) of ‘Black hole sun’ van Soundgarden, met de 3J’s? Geen moment werd het een parodie. Integendeel. En wat zegt het over Bløf dat ze – met enkele gastmuzikanten – deze stijlen vlekkeloos kan spelen?

Weerstand

Deze nummers werden onbekommerd afgewisseld met ‘The time of my life’ (van Bill Medley en Jennifer Warnes uit de film Dirty Dancing) en ‘Mysterious Ways’ van U2, waar vroeger voor een liedje als ‘Pride’ werd gekozen. Kon dan alles? Nou, ‘Sweet Caroline’ (Neil Diamond) had binnen de band nog wel wat weerstand opgeroepen, zei zanger Paskal Jakobsen, die de aanloop naar het refrein bracht als een Amerikaanse televisiedominee. Maar hij bewees het ongelijk van zijn mede-muzikanten, want het bleek de perfecte meezinger. Net als het huzarenstukje ‘Bohemian Rhapsody’ van Queen, dat met hulp van Roel van Velzen en de 3J’s overtuigend werd uitgevoerd. Voor de bezoekers van Vrienden van Amstel Live zal dat geen verrassing zijn geweest, want daar stond het ook op het repertoire.

Voor een festival waar Sting en Shaggy hun krachten bundelen en Guus Meeuwis, Broederliefde en Di-Rect samen op de poster staan, is Cøver at Sea de best denkbare inleiding.

Bas de Meijer trapt af

Het is een eer, maar ook een ondankbare taak, Concert at Sea openen op het Umoja Podium. Het grootste deel van de toeschouwers is nog niet binnen, en wie er wel is installeert zich op een terras.

Dus één minuut voor het optreden van Bas de Meijer uit Oost-Souburg staat er één fan op het plein. Maar hé, je wordt wel aangekondigd door Viggo Waas en je hebt het beste geluid denkbaar. De Meijer en zijn band grijpen die kans aan. Zijn aanstekelijke Nederlandstalige hiphop lokt al snel publiek naar het podium. ,,Mag ik die handjeszien?”, vraagt de sympathieke performer al bij het tweede liedje. En zowaar. Hij geeft alles. De Meijer komt er wel. En CAS staat alvast op zijn cv.

De Brouwersdam staat vandaag, op de tweede dag van Concert at Sea, bol van de muziekoptredens en theateracts.

Bezoekers kunnen op het hoofdpodium optredens verwachten van Ronnie Flex & Deuxperience, Miss Montreal en Guus Meeuwis. Op het Umoja-podium staan Jacqueline Govaert, Haevn en Muyayo Rif. De tweede dag wordt afgesloten door Sting & Shaggy en The Dirty Daddies.

