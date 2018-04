Kamp Amersfoort vindt nabestaanden van Zeeuwse verzetshelden

Evert de C. kwam er jarenlang mee weg, maar draait nu toch de cel in

8:14 IJZENDIJKE - Ze trapten er niet in, de rechters in het proces rond de Kasteelmoord, en gaven hem 27 jaar cel. Zijn nonchalante houding, zijn spot met justitie, zijn ontkenningen - ze werkten dit keer tegen Evert de C. uit IJzendijke. De mazen in het net bleken te klein. Dit keer wel.