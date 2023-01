Kamikaze-nacht onder het dashboardkastje

In een poging tot een groots en meeslepend bestaan en om te ontsnappen aan een week lang verlepte oliebollen als ontbijt, besloten we het jaar niet thuis uit te luiden, maar in Londen. Vuurwerk in een van de grootste steden van Europa, met honderdduizenden mensen kijken hoe er voor miljoenen de lucht in wordt geschoten; ja jongens, hielden we ons kroost voor, nu ga je iets meemaken wat je van je leven niet meer vergeet.