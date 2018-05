Kamervragen over lekkage in kerncentrale Doel

Vlissingse 'webapp' Klokan moet rijders en lifters samenbren­gen om files en parkeer­stress te mijden

7:03 VLISSINGEN - Veel mensen rijden dagelijks in hun eentje naar hun werk of opleiding. Samen rijden is gezelliger en goedkoper. En de drukte op de weg en op parkeerterreinen kan een stuk minder worden als mensen bij elkaar in de auto stappen. Om automobilisten die in hun eentje rijden in contact te brengen met mensen die dezelfde bestemming hebben (of bij langere afstanden dezelfde richting op moeten), ontwikkelde Vlissinger John van de Waeter een app: Klokan.