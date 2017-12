Kamerheer Kees Kostense overleden

BIERVLIET - Voormalig Kamerheer van de koningin in Zeeland Kees Kostense is maandag 18 december op tachtigjarige leeftijd overleden.

Ondine van der Vleuten

Kees Kostense werd op 15 november 1937 geboren in Biervliet. Na zijn artsexamen aan de Rijksuniversiteit Utrecht (1963) werkte hij tot 1982 als huisarts in Barendrecht. In dat jaar keerde Kostense terug naar Zeeland, waar hij geneesheer-directeur werd van het ziekenhuis Walcheren. Nog tot 1998 vervulde hij die functie in het fusieziekenhuis, ontstaan na het samengaan van het Bethesda en Sint Jozefziekenhuis in Vlissingen.

Van 1996 tot 2008 was Kostense voorzitter van Stichting Het Zeeuwse Landschap. In die hoedanigheid zag hij het aantal donateurs groeien van 7500 naar 11.000 en de oppervlakte natuurgebied die de stichting beheert van 2500 hectare naar 8500 hectare (in 2008).

'Tomeloos van genoten'

Vanaf 2000 mocht hij zich Kamerheer van de koningin in Zeeland noemen. Op zijn 71e jaar legde hij die functie neer. Als Kamerheer maakte hij de uitvaarten mee van prins Claus, prinses Juliana en prins Bernhard. Ook was hij aanwezig bij de doop van prinses Alexia. Bij het huwelijk van prins Willem-Alexander en Máxima mocht hij de gasten ontvangen in de Nieuwe Kerk in Amsterdam en naar hun plaats begeleiden. 'Ik heb er tomeloos van genoten', zei hij bij zijn afscheid van het kamerheerschap.

De geboren Biervlietenaar was ook voorzitter van de Stichting Behoud Monumenten Biervliet, en werkte acht jaar aan een minutieuze maquette van Biervliet mee, waarop details als het middeleeuwse stratenpatroon te zien zijn.