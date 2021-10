Kamerdebat over PFAS in Hedwigepolder gaat niet door, minister Schouten zit aan de formatietafel

Dat is tot nader order uitgesteld, omdat Schouten namens haar partij samen met Gert-Jan Segers onderhandelt over de vorming van een nieuw kabinet .

De Hedwigepolder is weer gespreksonderwerp in Den Haag, vanwege de hoge concentraties PFAS die zijn aangetroffen in de Westerschelde. PFAS is een verzamelnaam voor stoffen die op termijn het immuunsysteem kunnen aantasten en kanker of leverschade kunnen veroorzaken. Diverse politieke partijen zijn bang dat de vervuiling zich verspreidt als eind volgend jaar de dijken van de Hedwigepolder worden doorgestoken.

Lozingen 3M

Minister Barbara Visser (VVD, Infrastructuur en Waterstaat) heeft dinsdag in een brief uiteengezet dat het volgens haar niet zo'n vaart zal lopen. Visser ontmoet vandaag haar Vlaamse collega Zuhal Demir om over de PFAS-kwestie te overleggen. Die wordt grotendeels veroorzaakt door lozingen van chemieconcern 3M in Zwijndrecht, bij Antwerpen. Demir wil dat het bedrijf zijn lozingen drastisch terugbrengt. Nu mag 3M op één dag meer PFAS lozen dan Chemours in Dordrecht in twee jaar.