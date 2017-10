Kamer praat met Zeeuwen over Kustpact

DEN HAAG - De Tweede Kamer houdt donderdagochtend een hoorzitting over het Kustpact, een set afspraken over waar aan de kust mag worden gebouwd. Onder meer dijkgraaf Toine Poppelaars van waterschap Scheldestromen, directeur Jurgen van Cutsem van Roompot Vakanties en Jitske van Popering, actievoerder tegen Brouwerseiland, geven hun mening. Wat gaan ze zeggen?

Dijkgraaf Toine Poppelaars zal in de Kamer benadrukken dat 'de Zeeuwse kust niet wordt volgebouwd, zoals sommigen wel eens suggereren'. ,,In de samenwerking tussen de provincie en waterschap is goed afgegrendeld waar wel en niet gebouwd mag worden op het kustfundament, zeg maar de dijken en de duinen. Ik moet me als dijkgraaf daartoe beperken. Wat achter de kust gebeurt, is een grens die provincie en gemeenten vaststellen. Dan praat je niet over de kust maar over gebieden achter de kust. Dat wordt door mensen nog wel eens op één hoop gegooid.''

Dat ziet Jitske van Popering anders. Ze roept de Kamer op ‘nu al te handelen in de geest van het Kustpact’. ,,Het Kustpact geeft een vrijbrief om nu vooral te doen wat we straks niet meer willen. Alsof je zegt: vanaf volgende week ga ik afvallen, dus ga ik me deze week helemaal vol eten. Straks willen we deze projecten niet meer, dus gaan we ze nu even snel en niet zorgvuldig realiseren. Dat is geen goede ontwikkeling. Ook de Zeeuwse Lagune ligt net als Brouwerseiland op een surfspot. Surfers zijn tot op heden helemaal niet betrokken.''

Roompot-directeur Jurgen van Cutsem gebruikt donderdag zijn twee minuten spreektijd om te zeggen dat er geen uitzonderingen mogen worden gemaakt in de uitvoering en naleving van het Kustpact. ,,Daar is nu nog onduidelijkheid over. Dit geldt zowel voor kleine campings als grotere aanbieders.''