Kamer praat donderdag over schoffering Zeeland

Anouk had een Dining Date: een match is leuk, maar stel dat het een bekende is...?

16:03 GOES - Het begint als een geintje op de werkvloer. Menig single wordt uitgedaagd mee te doen aan een first dates in Het Postkantoor in Goes. Het wordt steevast weggehoond, ook door mezelf. Maar het blijft door mijn hoofd zingen en ’s avonds denk ik: ‘waarom eigenlijk niet?’ Ik ben al een aantal jaren vrijgezel en zou best weer iemand willen ontmoeten. In het ‘wild’ is dat best lastig. Vooral als flirten niet je sterkste kant is.