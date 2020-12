Kamer eist nog vandaag uitleg van kabinet over afbouw Intervence

VIDEO Lennart loopt halve marathon op zijn balkon voor Sport Pub Goes: ‘Een beetje gekkigheid moet kunnen’

15 december GOES - De halve marathon lopen is niet zo bijzonder. Wel als je het op je vijf meter brede balkon doet. Dat is wat Goesenaar Lennart Zweemer (29) zaterdag van plan is. De hardloper doet dat om geld in te zamelen voor Vincent Peemen van Sport Pub Goes, die voorlopig zijn deuren gesloten moet houden. ,,Hopelijk houden we met deze actie een unieke sportlocatie in stand.”