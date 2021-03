Kallista Energy neemt minderheidsbelang in Windpark Krammer

Weer Zeeuwse coronapa­tiën­ten verplaatst

15 maart GOES / TERNEUZEN - Het blijft druk op de corona-afdelingen van de ziekenhuizen in Goes en Terneuzen. De afgelopen dagen hebben beide Zeeuwse ziekenhuizen in totaal dertien coronapatiënten moeten overplaatsen naar een ander ziekenhuis.