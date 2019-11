Kader Abdolah komt naar Middelburg

In en buiten Nederland is de van oorsprong Iraanse auteur uitgegroeid tot een literair fenomeen. Abdolah vluchtte in 1985 uit het Iran van de ayatollahs omdat familieleden van hem werden vermoord of verdwenen. Sinds 1988 woont hij in Nederland. In een column vertelde hij over het begin van zijn schrijverschap hoe hij in een bibliotheek vroeg wie de beste Nederlandse schrijver was. Er werd gewezen op de kast met Harry Mulisch. In 2007 werd Abdolahs roman 'Het huis van de moskee’ gekozen tot het op één na 'beste Nederlandstalige boek aller tijden'. Mulisch’ 'De ontdekking van de hemel’ haalde 69 stemmen meer.