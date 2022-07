Kabinet wil eind 2023 klaar zijn voor aanbesteding nieuwe kerncentrales

Wat het in bedrijf houden van de centrale in Borssele na 2033 betreft, wil de regering eind volgend jaar met een wetswijziging komen. Daarbij hoort het opstellen van een milieueffectrapportage en het maken van nieuwe afspraken met EPZ, de eigenaar van de kerncentrale. Gesproken zal worden over de technische haalbaarheid van het openhouden van de kerncentrale en wat de financiële gevolgen daarvan zijn. Tot nu toe was het voornemen om de centrale in 2033 te sluiten.