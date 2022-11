Kabinet kiest Borssele als plek voor twee nieuwe kerncentrales

Het kabinet kiest voor bouw van twee nieuwe kerncentrales in Borssele. In 2035 moeten ze in bedrijf zijn.

Dat meldt RTL Nieuws dat over concept-regeringsstukken beschikt. Het kabinet neemt vrijdag een officieel besluit over de keuze voor Borssele. Dat het voor Zeeland kiest, was te verwachten. Groningen (Eemshaven) liep er niet warm voor. De Rotterdamse Maasvlakte was een andere mogelijke locatie, maar daar wordt meer ingezet op waterstof. Borssele biedt bovendien het voordeel dat er al een kerncentrale staat, de infrastructuur er al ligt en dat het merendeel van de Zeeuwen geen probleem heeft met kernenergie.

Een meerderheid in de Tweede Kamer is voor de bouw van één of meer kerncentrales. Minister Jetten van Klimaat en Energie liet in oktober tijdens een bezoek aan Zeeland weten eind dit jaar de knoop over de plek waar nieuwe kerncentrales moeten komen door te hakken. Het is nog niet zeker of ze ook daadwerkelijk worden gebouwd. Daarvoor zijn marktpartijen nodig die de investering aandurven. De bouw van nieuwe kerncentrales kost miljarden euro's.

Compensatie

Marktpartijen zijn er alleen voor te porren als het Rijk de bouw financieel rendabel maakt. In het coalitieakkoord is daar 5 miljard euro voor opzij gezet. Ook maatschappelijk draagvlak is belangrijk. Zo wenst de gemeente Borssele als knooppunt van allerhande infrastructuur ruimhartige compensatie. Op de locatiekeuze volgt volgend jaar een kabinetsbesluit over de financiering en de bouw.

Het kabinet ziet kernenergie als een noodzakelijke C02-neutrale energiebron om klimaatdoelen te halen. Nederland loopt nu achter wat betreft vermindering van de C02-uitstoot. Het kabinet wil volgens RTL kiezen voor twee zogenoemde ‘generatie III+ reactoren’. Daarmee kan vanaf 2035 11 tot 15 procent van het totale aanbod aan elektriciteit leveren.

De opslag van radioactief afval bij Covra in Nieuwdorp moet fors worden uitgebreid als er twee nieuwe kerncentrales bijkomen, de kerncentrale Borssele na 2033 langer open blijft en er een nieuwe nucleaire reactor in Petten en een isotopenfabriek in Veendam worden gebouwd. De Covra liet eerder weten dat er op haar terrein nog voldoende ruimte beschikbaar is.