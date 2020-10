Kabinet kiepert uitvoering coronaregels over de schutting

GEHUCHTEN I VIDEO Gawege: ‘Op vakantie? Waar kun je beter zitten dan hier?’

8:00 Dit is een serie over buurtschappen en gehuchten in Zeeland. Leven tussen lucht en klei. Vandaag de dertiende aflevering: Gawege in de staart van Zuid-Beveland, ten zuiden van Krabbendijke, doorsneden door de A58.