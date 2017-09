Kabinet draagt 28 miljoen euro bij aan sanering Thermphos

Dat blijkt uit de Miljoenennota 2018. Oud-PvdA-leider Diederik Samsom adviseerde een maand geleden het nog resterende gat van 83 miljoen euro te dekken met een even grote bijdrage van het Rijk, havenbedrijf Zeeland Seaports en de provincie Zeeland, elk 27,7 miljoen. Tot nog toe wilde het Rijk niet bijdragen aan de sanering van Thermphos.

In de Miljoenennota staat dat eventuele meerkosten en opbrengsten van de saneringsoperatie ook in gelijke mate worden gedeeld door het Rijk, de provincie en het havenbedrijf. Het Rijk draagt de 27,7 miljoen euro alleen bij als ook de provincie Zeeland en havenbedrijf Zeeland Seaports dat doen, zo staat in de Miljoenennota.