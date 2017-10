Kaasboerderij waarschijnlijk doelwit van professionele inbrekers

VideoNISSE - Kaasboerderij Ter Nisse in Nisse is in de nacht van dinsdag op woensdag waarschijnlijk het slachtoffer geweest van professionele inbrekers. ,,Ze hebben zelfs de elektriciteit uitgeschakeld en daarmee ook het alarm'', zegt eigenaresse Lenny Nieuwenhuijse.

De dieven gingen aan de haal met honderd tot honderdvijftig kazen, waardoor de schade al snel boven de 15.000 euro uitkomt. ,,Gelukkig hebben we een kleine twee jaar geleden besloten om ook de kaasvoorraad mee te verzekeren'', zegt Lenny. ,,Dus we hebben goede hoop dat we het grootste deel van het geld terugkrijgen.''

Rusland

Die verzekering hebben de uitbaters onder meer genomen omdat er destijds een kleine golf was aan inbraken bij kaasboerderijen. De gestolen kazen zijn toen vermoedelijk naar Rusland gegaan. ,,Dat was vlak na de Russische boycot op onder meer zuivel uit Nederland'', weet Lenny. ,,En Russen zijn gek op Nederlandse kaas.''

Dat ze zelf het slachtoffer konden worden van een dergelijke inbraak, hadden ze in Nisse niet direct zien aankomen. ,,Ook omdat we eigenlijk al lang niets meer hadden gehoord inbraken'', zegt Lenny. Of de kazen ook nu richting Rusland zijn gegaan, weet ze niet. ,,Maar het lijkt er wel op dat dit op bestelling is gedaan. Dit waren geen gelegenheidsdieven die toevallig op de kazen zijn gestuit. Het komt allemaal heel professioneel over. Hier verderop aan de weg staat een stalletje met streekproducten. Daar hangt een camera bij. Daar hebben ze zelfs een zak overheen gedaan.'' De inbrekers namen bovendien alleen de kazen mee die direct kunnen worden verkocht. De exemplaren die nog lagen te rijpen, lieten ze liggen.

Veiligheid

Vooralsnog kan bij Ter Nisse geen kaas van eigen makelij worden verkocht. Hij wordt nu tijdelijk ergens anders gehaald. De winkel blijft gewoon open. ,,Gelukkig hebben mensen veel begrip'', stelt Lenny. ,,Wij hebben met de meeste klanten heel persoonlijk contact. Dat helpt in dit soort situaties.'' Over een week of drie kunnen de klanten weer hun vertrouwde jonge kaas kopen. Wie meer van belegen of zelfs oude kaas houdt, zal nog wat langer geduld moeten hebben.