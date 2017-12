Kaartje voor Zeeuwse musea gemiddeld het goedkoopst

Musea hebben het afgelopen jaar meer bezoekers getrokken. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. In totaal werden Nederlandse musea ruim 34 miljoen keer bezocht in 2016. De stijging in Zeeland was wel bescheiden: 447.000 bezoekers in 2016, tegen 420.000 in 2015. Mensen die een in 2016 Zeeuws museum bezochten, kwamen zowel van ver als van uit de buurt: 106.000 bezoekers woonden in dezelfde gemeente als waar het museum gevestigd was, maar toeristen van over de grens kwamen er bijna net zo veel: 99.000.