Kaartje voor de bus wordt ruim 7 procent duurder, tarief haltetaxi blijft gelijk

dag huis Chris en Jeanet verhuizen binnen Terneuzen: ‘Er is ook veel in positieve zin veranderd hier’.

Sinds corona is thuiswerken de normaalste zaak van de wereld geworden voor werkend Nederland. Voor Chris en Jeanet de Vries uit Terneuzen is dit al jarenlang zo. Zij hebben sinds 2012 een financieel adviesbureau aan huis en doen al het werk vanuit de woning. Omdat alle kinderen zijn uitgevlogen is hun woning in de Terneuzense wijk Othene wat te groot geworden en hebben ze deze te koop gezet. Aan het woord is Chris.

30 oktober