Kaarten testconcerten De Spot binnen minuut uitverkocht

MIDDELBURG - Voor de testconcerten bij De Spot in Middelburg en 't Beest in Goes blijkt grote belangstelling te zijn. Donderdag konden vanaf 10.00 kaarten online tickets besteld worden.

De kaarten voor de ‘testoptredens’ van Danny Vera, Spinvis en Blaudzun in De Spot in Middelburg waren donderdagochtend al binnen een minuut uitverkocht. Die optredens zijn op respectievelijk donderdag 22, vrijdag 23 en zaterdag 24 april.

Ook voor het concert van Lucky Fonz III in 't Beest op 24 april in Goes waren al snel geen tickets meer te krijgen.

Rond twee uur had 't Beest alleen nog enkele kaarten beschikbaar voor Nancy Kleurenblind en de Zingende Roadie op 22 april en Roosbeef op 23 april. Voor alle optredens is maar een beperkt aantal kaarten beschikbaar, maximaal 50 in De Spot en 66 in 't Beest.

De concerten zijn onderdeel van de landelijke test waaraan de twee Zeeuwse poppodia meedoen. Bezoekers moeten een recente negatieve coronatest overleggen. In Zeeland kan dat alleen in de teststraat in Geersdijk op Noord-Beveland.

Grote Kerk Veere

De Grote Kerk in Veere is vrijdag de eerste pilot in Zeeland. Vrijdag, zaterdag en zondag kunnen in een tijdslot van anderhalf uur telkens 100 mensen naar binnen op voorwaarde dat ze een ticket hebben en een negatieve test. Dinsdagavond maakte de Rijksoverheid de lijst met testevenementen en data bekend. Door de korte voorbereidingstijd hebben voor vrijdag nog niet veel mensen geboekt. ,,Wij zijn een beetje de pilot van de pilot”, zegt Marjolein van de Putte namens de Grote Kerk. Bijkomend probleem was ook dat de website voor het boeken van een test tot donderdagochtend Geersdijk niet als locatie aangaf. Dat is inmiddels wel het geval.