K3 en veel meer kindervertier op laatste dag van Vestrock

video Musical-Vrien­den brengt feelgood musical Shrek: ‘Een beetje humor, daar hebben we allemaal behoefte aan’

Musical-Vrienden uit Goes zou tussen Kerst en oudjaar de musical Shrek opvoeren. Dat kon helaas niet doorgaan, maar gelukkig is het moment nu alsnog daar. In Theater de Mythe komen volgende week de personages uit de bekende animatiefilm tot leven in een hilarische en spectaculaire familievoorstelling.

