Justitie wil vrijspraak voor verdachten doodslag op Vlissinger

Chillen

Het was in de nacht van 25 op 26 december 2018, tijdens ‘chillen’ in de kamer van de vrouw aan de Kasteelstraat in Vlissingen. Om nog onverklaarbare reden ontstond er een ruzie tussen K. en de vrouw, die eiste dat hij per direct de kamer zou verlaten. Het slachtoffer probeerde de boel te sussen en vervolgens kreeg de vrouw ruzie met de minderjarige. Zij pakte een mes om ermee te dreigen, de minderjarige pakte het af, ging volledig door het lint af en stak Dhubow enkele keren in de buik. Die strompelde naar buiten, waar hij nog verder door de minderjarige werd mishandeld door een fles op zijn hoofd kapot te slaan en de toen al stervende Dhubow enkele keren - waarvan één met aanloop - in het gezicht te trappen. De minderjarige werd kort daarna opgepakt, S. K. was druk doende haar kamer schoon te maken en de Goesenaar werd een paar dagen later aangehouden. Dhubow overleed kort na de mishandeling in het ziekenhuis in Goes.