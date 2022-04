Justitie liet verkeerde teamleider getuigen, zaak Joop M. weer vertraagd

Nu zal ook de andere leider nog moeten worden gehoord. De zaak is daarom maandag opnieuw uitgesteld. De rechtbank wilde de zaak eigenlijk maandag inhoudelijk gaan bespreken. Dat gebeurt nu pas komende donderdag. De andere teamleider wordt maandagmiddag nog gehoord bij de onderzoeksrechter. Dat gebeurt achter gesloten deuren. De planning is dat vrijdag de officier van justitie de verdenking uitlegt en komt met een strafeis. De verdediging zal dan volgende week pleiten. Wanneer de uitspraak is, is nog niet bekend.

Regelneef

M. wordt ervan verdacht dat hij de grote regelneef was die op grote schaal cocaïnesmokkel mogelijk maakte in de haven van Vlissingen. Feitelijk zou hij betrokken zijn geweest bij het transport van twee ladingen van in totaal 1300 kilo. Hij werd in december 2020 opgepakt.

De rechtbank zei maandag dat ,, niet helemaal de goede onderzoeksleider’’ is gehoord bij de onderzoeksrechter. Gedurende de operatie zijn er namelijk twee leiders geweest. Eén voordat M. werd opgepakt en één in het halfjaar nadat M. was opgepakt. De rechtbank had vooral de eerste willen horen.

De officier van justitie: ,,De verdediging doet nu alsof het Openbaar Ministerie hiermee de rechtbank doelbewust misleidde, maar dat is niet zo. Sterker: Tot aan het het verhoor kenden we de identiteit niet van de gehoorde teamleider. Pas tijdens het verhoor bleek om welke teamleider het ging.’’

De verdediging van Joop M. wil de onderzoeksleiders horen, omdat hij ze denken dat er mogelijk onrechtmatig is gehandeld. Ook stelt Joop M. dat de undercoveragent zaken verdoezelde die hem mogelijk vrij kunnen pleiten.

Undercoveragent ‘Peter’ werd buurman Joop M.

De geheim agent met de schuilnaam Peter was begin 2020 naast Joop M. komen wonen. Hij knoopte vriendschappelijke banden aan. Aan het eind van 2020 belandde M. achter de tralies en moest Peter de operatie doorzetten. Via zijn vrouw moest hij achter de vermeende corrupte contacten van haar man zien te komen. Toen er een intieme relatie ontstond tussen de vrouw en ‘Peter’ - in het echte leven getrouwd - raakte de agent in grote gewetensnood. Hij voelde zich niet gesteund door de leiding. In april vorig jaar stapte hij uit het leven.

In november uitte een onafhankelijke commissie, die onderzoek deed naar de zelfdoding van de undercoveragent, snoeiharde kritiek op de falende begeleiding van de politieman. De zelfdoding hield, zo concludeerde de commissie, rechtstreeks verband met zijn werk. De professionaliteit van de afdeling Werken Onder Dekmantel, die undercoveroperaties doet, liet ernstig te wensen over, aldus de commissie.