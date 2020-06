Justitie al poosje op zoek naar plek voor zwaar beveiligde rechtbank - en Zeeland heeft ruimte

In februari schreef minister Sander Dekker (VVD, Rechtsbescherming) dat de twee extra beveiligde rechtbanken voor dit jaar al zijn ‘volgeboekt'. De ‘bunker’ in Amsterdam-Osdorp en het justitieel complex op Schiphol zijn de plaatsen waar rechtszaken met een hoog veiligheidsrisico worden gehouden. Dat zijn niet alleen zaken met een hoog risico, maar ook nog eens zaken die veel tijd in beslag nemen. Een voorbeeld daarvan is op dit moment het proces over het neerschieten van de MH17. Dekker antwoordde op Kamervragen van D66 in februari dat hij met de Raad voor de Rechtspraak in gesprek over uitbreiding van het aantal extra beveiligde zalen.