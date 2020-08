Jurgen groeide op in Axel: ‘Ik ben me nooit bewust geweest van grenzen’

,,Ik heb elektrotechniek gestudeerd aan de TU in Eindhoven en werd na mijn afstuderen aangenomen bij het lucht- en ruimtevaartlaboratorium in Amsterdam. Een aantal maanden ben ik op en neer gereden vanuit Eindhoven, maar dat was niet ideaal. Daarom zijn we gaan kijken of we dichter in de buurt van Amsterdam konden wonen. Almere was toen nog volop in opbouw en deed me wel denken aan Zeeuws-Vlaanderen. Met veel water, akkerbouw en ruimte. Zodoende zijn we hier neergestreken.”