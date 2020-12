Julio en Sifra laten hun gitaren spreken

‘Razzmatazz’ heet de EP, met daarop drie zelfgeschreven composities. De titel verwijst naar het knusse podiumpje in Oost-Souburg, waar Julio (23) en Sifra (26) regelmatig optraden. Ook een van de nummers heet zo. ,,We speelden het daar ooit, maar toen had het nog geen naam”, vertelt Julio. ,,We wilden het publiek een naam laten bedenken en Ad Leijnse, de toenmalige eigenaar, riep toen ‘Razzmatazz’ en dat vonden we eigenlijk wel passen.”