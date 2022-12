Julian laat dartsliefhebbers over de hele wereld kennismaken met Hrieps

Vijf vrienden uit Brabant hebben woensdagavond muziekfestival Hrieps in de kijker gezet met een ludieke actie tijdens het WK Darts in Londen. Onder het toeziend oog van dartliefhebbers over de hele wereld verscheen een bord met ‘Hrieps 2023’ in beeld.

Het was Julian Istha uit Steenbergen die een ode bracht aan het Zeeuwse muziekfestival in Grijpskerke waar hij en zijn vrienden zo van houden. Dat het ook nog eens in beeld te zien was, heeft hij geweten. Er stroomden tientallen reacties binnen op zijn telefoon nadat onder meer Hrieps zelf haar volgers opriep hem te taggen in een Facebookpost. ‘Die heeft wel een biertje verdiend’, stond daarin te lezen.

Julian woont in Brabant, maar zijn vader is Zeeuws. Hij is groot fan van het muziekfestival. Hij vierde er zijn vrijgezellenfeest en elk jaar rijdt hij met maar liefst dertig vrienden in een grote partybus vanuit Brabant naar Zeeland. ,,We zijn er komend jaar voor de zesde keer bij. De line-up is altijd goed, er is nooit onenigheid en de prijzen voor een biertje zijn nog normaal.”

Toen hij en vier vrienden een bordje uitgereikt kregen om iets op te schrijven, wist Julian meteen wat daarop moest. Een ode aan het Zeeuwse muziekfestijn. Dat het toen ook nog goed in beeld werd gebracht, en dat het zoveel reacties opriep, zag hij totaal niet aankomen. Maar hij is blij dat hij Hrieps zo in de schijnwerpers heeft weten te zetten. ,,Het is absoluut het beste festival van Zeeland.”

Volledig scherm Julian, tweede van links, en zijn vrienden brachten een ode aan muziekfestival Hrieps. © Julian Istha.

