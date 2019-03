Juf Nadine staakt vrijdag: ‘Ik wil beter onderwijs voor de kinderen’

Miljoenen euro's brandscha­de bij hotel Kamperdui­nen: ‘We nemen iedere centimeter onder handen’

12 maart KAMPERLAND - Wat in de nacht van 18 op 19 oktober begon als een relatief klein brandje in een sauna van hotel De Kamperduinen bij Kamperland, ontaardde uiteindelijk in een complete vernieuwing van het sindsdien gesloten wellnesshotel. “We nemen iedere centimeter onder handen.”