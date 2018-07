Jubileumeditie Film by the Sea opent met film over leven van 'moeder' Pippi Langkous

Astrid Lindgren verwierf internationaal bekendheid met haar fantasierijke kinderboeken, waaronder Pippi Langkous. In de film vertolkt Alba August de rol van de jonge Astrid, naast Trine Dyrholm, Magnus Krepper en Maria Bonnevie. De regie is in handen van Pernille Fischer Christensen. Becoming Astrid maakt duidelijk hoe gebeurtenissen in haar leven Astrid als jonge vrouw al de kracht en het zelfvertrouwen gaven om een ander pad te kiezen dan in die tijd van een vrouw verwacht werd. Als schrijfster staat ze symbool voor de vrije mens die met conventies durft te breken.



Het festival voor film en literatuur, met als thuisbasis CineCity in Vlissingen, vindt dit jaar plaats van 7 tot en met 16 september. FbtS is in 1999 voor het eerst gehouden. Inmiddels komen er jaarlijks bijna 50.000 bezoekers op dit festival af.