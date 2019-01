JPdeKlerk in nieuw muziekavontuur met Fragile Paradise

600 jaar Goese geschiede­nis zit nu in een kleitablet onder de grond

17:35 GOES - Zes eeuwen Goese geschiedenis zijn vanmiddag begraven naast het stadskantoor in de stad. Opgeslagen op een usb-stick, die verborgen zit in een kleitablet. De bedoeling is dat die over honderd jaar opgegraven wordt.