JP & The Seeger Session band geniet van Dublin

Op Facebook postte bandleider Jan Piet de Klerk een video van een fotoshoot voor de Ierse pers. "Respect voor de dames", schrijft Ralf Wychgel (banjo en gitaar) bij het tafereel, "want het is niet echt warm."



"Het is een soort dream come true voor ons", zei De Klerk vrijdagochtend in het radioprogramma Goedemorgen Zeeland van Omroep Zeeland. "We zijn er heel blij mee dat dit allemaal gebeurt. We zitten hier in het muzikale hart van Ierland, en de mensen gingen helemaal uit hun dak bij ons optreden, ongelofelijk. Het is één groot feest."